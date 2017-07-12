На Львівщині водій автобусу та четверо пасажирів потрапили до шпиталю
На Львівщині водій автобусу та четверо пасажирів потрапили до шпиталю
Напередодні, близько 19.00, у Турківське відділення поліції надійшла інформація з районної лікарні про те, що до них доставлено п’ятеро осіб з термічними опіками 1-2 ступеню.
Як попередньо з’ясували правоохоронці, тілесні ушкодження потерпілі отримали під час руху в салоні автобуса марки «Еталон», який здійснював рейс за маршрутом Львів-Гусне. В транспортному засобі на той момент знаходилося близько 40 людей.
Серед потерпілих – водій автобусу, 43-річний житель Старосамбірського району, та четверо пасажирів, мешканців Турківського району. Із них – двоє дівчаток віком 7 та 8 років.
Восьмирічна школярка госпіталізована в реанімаційне відділення лікарні у тяжкому стані.
Слідчо-оперативна група наразі встановлює обставини події.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області