На Львівщині водій автобусу та четверо пасажирів потрапили до шпиталю

На Львівщині водій автобусу та четверо пасажирів потрапили до шпиталю

09:22 12.07.2017
На Львівщині водій автобусу та четверо пасажирів потрапили до шпиталю

Напередодні, близько 19.00, у Турківське відділення поліції надійшла інформація з районної лікарні про те, що до них доставлено п’ятеро осіб з термічними опіками 1-2 ступеню.

Як попередньо з’ясували правоохоронці, тілесні ушкодження потерпілі отримали під час руху в салоні автобуса марки «Еталон», який здійснював рейс за маршрутом Львів-Гусне. В транспортному засобі на той момент знаходилося близько 40 людей.

Серед потерпілих – водій автобусу, 43-річний житель Старосамбірського району, та четверо пасажирів, мешканців Турківського району. Із них – двоє дівчаток віком 7 та 8 років.

Восьмирічна школярка госпіталізована в реанімаційне відділення лікарні у тяжкому стані.

Слідчо-оперативна група наразі встановлює обставини події.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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