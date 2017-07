Ще одні заблукали! СБУ повідомила про підозру двом прикордонникам РФ

Російським прикордонникам, які виконували завдання в інтересах Російської Федерації на шкоду України, слідчими УСБУ в Херсонській області повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Двоє громадян РФ були затримані на території Херсонської області 30 червня.

Сьогодні Апеляційним судом Херсонської області їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває.

За матеріалами прес-центру СБУ

Російським прикордонникам, які виконували завдання в інтересах Російської Федерації на шкоду України, слідчими УСБУ в Херсонській області повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України. Двоє громадян РФ були затримані на території Херсонської області 30 червня.

Сьогодні Апеляційним судом Херсонської області їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3686#sthash.EE7T1ABt.dpuf