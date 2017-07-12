На Харківщині чоловіка затримали за вчинену просто на вулиці різанину

У скоєнні злочину працівники Лозівського відділу поліції викрили 31-річного місцевого мешканця.

Інформація про подію надійшла до чергової частини від фельдшера швидкої допомоги.

Під час виїзду на місце події працівниками поліції було викрито та затримано зловмисника. Ним виявився 31-річний мешканець міста Лозова. Як з’ясувалось, на вулиці між чоловіками виникла сварка. В результаті 31-річний чоловік дістав з карману розкладний ніж та завдав своєму знайомому два ножові поранення в область грудної клітини та живіт.

На даний час потерпілий знаходиться в лікарні, стан його здоров’я стабільно тяжкий.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області