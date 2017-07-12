На Донеччині вагітна жінка кілька разів вдарила ножем співмешканця

До чергової частини поліції Костянтинівки надійшло повідомлення від медиків про те, що до місцевої лікарні госпіталізовано 39-річного місцевого мешканця з проникаючими пораненнями грудної клітини та черевної порожнини.

Після надання медичної допомоги, правоохоронці поспілкувалися з пацієнтом, який знаходився у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік повідомив, що травму отримав самостійно, внаслідок необачності. Однак, під час перевірки поліцейські швидко з’ясували обставини отримання тяжких тілесних ушкоджень.

В ході слідчо-оперативних заходів оперативники встановили, що зранку потерпілий разом зі своєю 26-річною співмешканкою (до речі вагітною) за місцем свого мешкання розпивали спиртні напої. Під час вживання міцних напоїв між ними виник конфлікт, в ході якого жінка схопила ножа та нанесла ним декілька ударів в по різним частинам тулуба, ледь не позбавивши життя батька своєї ще ненародженої дитини.

Знаряддя правопорушення вилучено та направлено на експертизу.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області