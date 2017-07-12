На Донеччині вагітна жінка кілька разів вдарила ножем співмешканця
На Донеччині вагітна жінка кілька разів вдарила ножем співмешканця
До чергової частини поліції Костянтинівки надійшло повідомлення від медиків про те, що до місцевої лікарні госпіталізовано 39-річного місцевого мешканця з проникаючими пораненнями грудної клітини та черевної порожнини.
Після надання медичної допомоги, правоохоронці поспілкувалися з пацієнтом, який знаходився у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік повідомив, що травму отримав самостійно, внаслідок необачності. Однак, під час перевірки поліцейські швидко з’ясували обставини отримання тяжких тілесних ушкоджень.
В ході слідчо-оперативних заходів оперативники встановили, що зранку потерпілий разом зі своєю 26-річною співмешканкою (до речі вагітною) за місцем свого мешкання розпивали спиртні напої. Під час вживання міцних напоїв між ними виник конфлікт, в ході якого жінка схопила ножа та нанесла ним декілька ударів в по різним частинам тулуба, ледь не позбавивши життя батька своєї ще ненародженої дитини.
Знаряддя правопорушення вилучено та направлено на експертизу.
За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області