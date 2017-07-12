У Дніпрі жінка зарізала сестру та спробувала видати все за самогубство

Повідомлення від жінки про самогубство дочки надійшло до Новокодацького відділення поліції.

На місце події відразу виїхали співробітники слідчо-оперативної групи.

Вдома поліцейських зустріли мати та старша сестра жертви. За словами сестри, вона знайшла потерпілу лежачою на кухні. Із грудей у неї стирчав ніж. Жінка розповіла, що незадовго до цього вони вечеряли, не обійшлося і без спиртного. Далі вона залишила покійну та пішла в свою кімнату. А коли повернулася, то вже побачила жахливу картину. Страшну новину вона тут же повідомила матері, яка в сусідній кімнаті дивилася телевізор.

В ході оперативно-слідчих дій було вставлено, що смерть жінки настала не через самогубство. Останню насильницьким шляхом лишили життя. Підозра впала на старшу сестру.



Зловмисниця зізналась у скоєному вбивстві та розповіла, що після застілля вона без будь якої причини розгнівалася на молодшу молодшу сестру. Не контролюючи свої дії, жінка взяли зі столу ніж та встромила його у груди сестри. Потім пішла до себе в кімнату, а через деякий час зайшла до матері та сказала, що знайшла на кухні мертву сестру.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області