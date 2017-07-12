СБУ затримала на хабарі двох поліцейських Одещини

СБУ затримала на хабарі двох поліцейських Одещини

18:01 12.07.2017
СБУ затримала на хабарі двох поліцейських Одещини

Слідчого та оперуповноваженого одного з підрозділів ГУ Національної поліції в Одеській області викрила на хабарі Служба безпеки України спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою НП.

Зловмисники вимагали від мешканця Одеси дві з половиною тисячі доларів США за перекваліфікацію кримінального провадження проти нього на статтю ККУ, що не передбачає позбавлення волі. При відмові сплати хабара поліцейські погрожували одеситу ув’язненням на строк від трьох до семи років.

Співробітники СБУ затримали зловмисників у центрі міста неподалік місця роботи під час одержання ними усієї суми неправомірної вигоди.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру.

За матеріалами прес-центру СБУ

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