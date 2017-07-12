На Буковині СБУ викрила масштабну схему відмивання грошей

Масштабну схему відмивання коштів викрили у Чернівецькій області співробітники підрозділу з контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно з фіскальною службою та прокуратурою.

Організована група, до якої входило четверо буковинців, налагодила через фіктивні фірми механізм легалізації (відмивання) доходів, отриманих у процесі економічної діяльності. Для виведення коштів у «тінь» зловмисники на замовлення підприємств проводили безтоварні фінансово-господарські операції з формуванням фіктивного податкового кредиту. На прибутки, отримані внаслідок оборудок, вони закуповували транспортні засоби та вартісну нерухомість, в т.ч. земельні ділянки в Києві.

Правоохоронці встановили, що послугами зловмисників користувалися декілька десятків підприємств з різних регіонів України. За попередніми оцінками, щомісячний розмір оборудок перевищував 20 мільйонів гривень.

Співробітники спецслужби під час проведення обшуків в офісах та за місцем проживання учасників групи виявили і вилучили сімсот шістдесят тисяч гривень, майже сто десять тисяч доларів США та одинадцять тисяч євро, а також понад сорок печаток і штампів різних підприємств, банківські картки, чекові книжки, оргтехніку та фінансово-бухгалтерську документацію.

На рахунки підприємств, які використовувалися організаторами у протиправній діяльності, судом накладено арешт.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами прес-центру СБУ