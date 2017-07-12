У Львові іномарка серйозно травмувала дев’ятирічну дитину

У Львові іномарка серйозно травмувала дев’ятирічну дитину

11:23 12.07.2017
У Львові іномарка серйозно травмувала дев’ятирічну дитину

Дорожньо-транспортна пригода сталась на вулиці Куличицької у Львові.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Кіа», 54-річний житель міста Львова, скоїв наїзд на пішохода, 9-річну львів’янку.

Внаслідок наїзду дитину госпіталізовано в лікарню з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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