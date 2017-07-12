У Хмельницькому через ДТП до лікарні потрапив молодий мотоцикліст

Близько 14:30 години по вулиці Проскурівського підпілля 42-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «Тойота», допустив зіткнення з мотоциклом «Хонда» під керуванням 28-річного місцевого жителя, який внаслідок ДТП отримав закриту черепно-мозкову травму, множинні забої голови, тулуба і кінцівок та був госпіталізований до Хмельницької обласної лікарні.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

