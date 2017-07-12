На Вінниччині дівчина на скутері розбилась на смерть
На Вінниччині дівчина на скутері розбилась на смерть
Близько 05:00 години в селі Гальжбіївка Ямпільського району сталась дорожньо–транспортна пригода.
В результаті автопригоди 23-річна дівчина отримала травми несумісні життям.
За попередніми даними слідства, водій скутера не впоралась з керуванням та зіткнулась з бетонним стовпом.
У результаті зіткнення дівчина отримала тілесні ушкодження, від яких загинула на місці пригоди.
Слідчим призначено ряд експертиз, за висновками яких буде остаточно встановлено причина автопригоди.
За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області