На Вінниччині дівчина на скутері розбилась на смерть

Близько 05:00 години в селі Гальжбіївка Ямпільського району сталась дорожньо–транспортна пригода.

В результаті автопригоди 23-річна дівчина отримала травми несумісні життям.



За попередніми даними слідства, водій скутера не впоралась з керуванням та зіткнулась з бетонним стовпом.

У результаті зіткнення дівчина отримала тілесні ушкодження, від яких загинула на місці пригоди.

Слідчим призначено ряд експертиз, за висновками яких буде остаточно встановлено причина автопригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області