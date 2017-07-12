На Донеччині підуть під суд директор та бухгалтер навчального закладу

За належного процесуального керівництва Торецького відділу Костянтинівської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування кримінального провадження стосовно двох посадових осіб навчального закладу міста Торецьк.

Установлено, що впродовж 2011-2015 років головний бухгалтер спільно з директором навчального закладу, шляхом службового підроблення бухгалтерської документації, створювали фіктивну економію фонду оплати праці, а в подальшому заволодівали грошовими коштами, внаслідок чого державі завдано збитків на загальну суму майже 160 тис грн.

Незаконно отримані бюджетні гроші посадовці розтратили на користь третіх осіб шляхом матеріального заохочення інших працівників навчального центру.

Торецький відділ Костянтинівської місцевої прокуратури, встановивши наявність достатніх доказів у вчиненні особою кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366 (службове підроблення) та ч.4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України, повідомив головному бухгалтеру навчального центру про підозру.

Обвинувальні акти спрямовані до Дзержинського міського суду та на теперішній час перебувають на розгляді.

Костянтинівська місцева прокуратура з метою забезпечення відшкодування завданих збитків звернулася до суду з клопотанням про накладання арешту на майно підозрюваних, яке на теперішній час задоволено. Також прокурором пред’явлено цивільний позов в інтересах держави.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області