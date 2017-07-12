На Одещині суд обрав запобіжний захід винуватцю смертельної ДТП

Прокуратура області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 135 та ч. 2 ст. 286 КК України.

Так, 28-річному одеситу повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть та у залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані.

За клопотанням регіональної прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Встановлено, що 06 липня 2017 року затриманий, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час керування авто «Nissan Maxima» по вул.Єлісаветинській в Одесі не надав перевагу в русі автомобілю «Audi A6» та допустив зіткнення.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 22-річна пасажирка «Audi» отримала тілесні ушкодження, від яких померла у міській лікарні. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП в Одеській області.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області