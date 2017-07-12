У Харкові за один день двоє людей вчинили самогубство

Вчора о 10:05 до Індустріального відділу поліції надійшло повідомлення, що 58-річна жінка вистрибнула з вікна власної квартири, розташованої на шостому поверсі на вулиці Сергія Грицевця. При житті жінка зловживала спиртними напоями.

О 17:45 в Основ'янському районі 31-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з даху 9-ти поверхового будинку за місцем мешкання. Молодик при житті хворів на психічні розлади.

Наразі працівники поліції встановлюють усі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області