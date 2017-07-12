У Чернігові поліція затримала шахрая-іноземця, якого шукає Інтерпол

Затриманий чернігівськими поліцейськими іноземний злочинець перебував у міжнародному розшуку за те, що шляхом шахрайств та підробки документів заволодів на батьківщині бюджетними коштами у півмільйона доларів США.

Підозрюваний, який обіймав на батьківщині відповідальну посаду, одразу після скоєння злочину виїхав до України та оселився у тихій місцевості, намагаючись залишатися максимально непомітним для правоохоронних органів. В такий спосіб зловмисник уникав покарання — до 9 років позбавлення волі згідно із законодавством рідної держави шахрая.

Провівши комплекс розшукових заходів, досвідчені оперативники карного розшуку поліції Чернігівщини та співробітники сектору Інтерполу та Європолу ГУНП в Чернігівській області встановили, що підозрюваний нині знаходиться в Чернігові. Керівництвом ГУНП в Чернігівській області була ретельно спланована операція з його затримання.

Наразі підозрюваний затриманий згідно статті 582 Кримінального процесуального кодексу України та поміщений до ізолятора тимчасового тримання, повідомлено посольство держави, громадянином якої він є.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області