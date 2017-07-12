На Полтавщині поліцейські виїхали на сімейну сварку і знайшли гранату та тіло людини

До Диканського відділення поліції звернулася 51-річна мешканка району.

Жінка повідомила, що її 43-річний чоловік вчиняє конфлікт та погрожує застосуванням зброї.

Виїздом на місце події працівники Диканського відділення поліції встановили, що після сварки чоловік залишив у приміщенні літньої кухні предмет, схожий на гранату РГД-5, запал до неї, та пішов у невідомому напрямку. Проведеним оглядом домогосподарства тіло господаря було виявлено на горищі літньої кухні – чоловік покінчив життя самогубством через повішення.

Попередньо, слідів насильства на тілі загиблого не виявлено, призначена судово-медична експертиза. Граната та запал вилучені і направлені на експертизу.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області