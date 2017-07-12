У Дніпрі взято під варту затятого виробника психотропів

Прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відносно 42-річного громадянина за скоєння злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України (незаконне виготовлення та зберігання психотропних речовин з метою збуту).

Так, двічі судимий чоловік на шлях виправлення не став та продовжив свою злочинну діяльність з обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. У травні 2017 року під час проведення обшуку у квартирі зловмисника правоохоронними органами виявлено та вилучено речовину масою понад 107,5 г, що містить у своєму складі майже 41 г метамфетаміну.

Встановлено, що наркотики громадянин виготовляв та зберігав з метою подальшого збуту. Наразі йому повідомлено про підозру у скоєнні вказаного кримінального правопорушення та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області