У Дніпрі взято під варту затятого виробника психотропів

У Дніпрі взято під варту затятого виробника психотропів

16:40 12.07.2017
У Дніпрі взято під варту затятого виробника психотропів

Прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відносно 42-річного громадянина за скоєння злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України (незаконне виготовлення та зберігання психотропних речовин з метою збуту).

Так, двічі судимий чоловік на шлях виправлення не став та продовжив свою злочинну діяльність з обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. У травні 2017 року під час проведення обшуку у квартирі зловмисника правоохоронними органами виявлено та вилучено речовину масою понад     107,5 г, що містить у своєму складі майже 41 г метамфетаміну.

Встановлено, що наркотики громадянин виготовляв та зберігав з метою подальшого збуту. Наразі йому повідомлено про підозру у скоєнні вказаного кримінального правопорушення та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області

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