В Ужгороді юнак жорстоко побив піцайоло одного з кафе

Неподалік від ужгородського парку невідома особа напала на піцайоло тамтешнього кафе. Особу нападника поліція встановила. На часі йому оголошено про підозру за умисне тяжке тілесне ушкодження

Із заявою про побиття до ужгородської поліції звернувся місцевий мешканець. Поліція встановила обставини інциденту та особу нападника. Ним виявився 18-річний мешканець Перечинщини, котрий раніше вже притягався до відповідальності за статтею 125 Кримінального кодексу України.

Він наніс ужгородцю удар в голову, чим спричинив потерпілому тяжкі тілесні ушкодження.

З множинними травмами чоловіка доправили до лікарні.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 121 Кримінального кодексу України.

Нападнику вже оголошено про підозру.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області