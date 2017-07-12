На Львівщині маленьку дитину травмувала корова

На Львівщині маленьку дитину травмувала корова

13:20 12.07.2017
На Львівщині маленьку дитину травмувала корова

У Радехівське відділення поліції надійшло повідомлення з районної лікарні про те, що до них доставлена 3-річна мешканка одного із сіл.

У дівчинки медики діагностували тупу травму живота.

Правоохоронці попередньо встановили, що тілесні ушкодження дитині заподіяла корова. За словами бабці потерпілої, тварина штовхнула онучку, яка каталася на велосипеді, внаслідок чого вона впала на землю і травмувалася.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області 

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