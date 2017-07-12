У Львові вантажівка протаранила два автомобілі "Шевроле", є поранені

У Львові вантажівка протаранила два автомобілі "Шевроле", є поранені

13:42 12.07.2017
У Львові вантажівка протаранила два автомобілі "Шевроле", є поранені

Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Луганській у місті Львові.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ГАЗ 3302», 34-річний львів’янин, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем «Шевроле Авео», яким керував 27-річний мешканець Львова та автомобілем «Шевроле Нубіра», за кермом якого перебував 50-річний місцевий мешканець.

Внаслідок ДТП водій вантажівки отримав тілесні ушкодження і доставлений до лікарні з діагнозом: перелом шийних хребців.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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