Злодія, що перебуває у розшуку за зґвалтування, затримали на Хмельниччині

Злодія, що перебуває у розшуку за зґвалтування, затримали на Хмельниччині

14:22 12.07.2017
Злодія, що перебуває у розшуку за зґвалтування, затримали на Хмельниччині

Подія сталася у райцентрі Віньківці. Під час патрулювання вулиць селища група реагування патрульної поліції помітила чоловіка, який справляв природні потреби прямо на автобусній зупинці. На порушника склали адміністративний протокол за ст. 173 «Дрібне хуліганство» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Проте обличчя 30-річного порушника видалось поліцейським досить знайомим. Вони перевірили його через службовий планшет за базами даних і виявилось, що молодик розшукується поліцією Житомирської області за вчинення зґвалтування та переховується від органів досудового розслідування.

До слова, зловмисник вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності і з 16 років періодично потрапляє за ґрати. Тільки 2 роки тому він вийшов із в’язниці, де перебував за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Наразі рецидивіст затриманий і найближчим часом буде доправлений на Житомирщину.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

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