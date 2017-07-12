На Житомирщині чоловік впав з балкону разом з його поручнями

На Житомирщині чоловік впав з балкону разом з його поручнями

22:00 12.07.2017
На Житомирщині чоловік впав з балкону разом з його поручнями

До Коростенського відділу поліції надійшло повідомлення із лікарні про госпіталізацію з вулиці непритомного чоловіка. На місці події правоохоронці з’ясували його особу, а потім обставини травмування. Триває подальша перевірка.

Подія сталася близько 21:20 на одній з вулиць. Попередньо встановлено, що 37-річний житель райцентру випав з балкону власної квартири, розміщеної на третьому поверсі.

За словами очевидців, чоловік вийшов увечері покурити, взявся за поручні і впав разом з ними. Потерпілий отримав серйозні травми і у непритомному стані був доставлений до реанімаційного відділення лікарні.

Відомо, що балкон перебував в аварійному стані.

Нині за вказаним фактом поліцією розпочато перевірку.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.