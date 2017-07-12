На Житомирщині чоловік впав з балкону разом з його поручнями

До Коростенського відділу поліції надійшло повідомлення із лікарні про госпіталізацію з вулиці непритомного чоловіка. На місці події правоохоронці з’ясували його особу, а потім обставини травмування. Триває подальша перевірка.

Подія сталася близько 21:20 на одній з вулиць. Попередньо встановлено, що 37-річний житель райцентру випав з балкону власної квартири, розміщеної на третьому поверсі.

За словами очевидців, чоловік вийшов увечері покурити, взявся за поручні і впав разом з ними. Потерпілий отримав серйозні травми і у непритомному стані був доставлений до реанімаційного відділення лікарні.

Відомо, що балкон перебував в аварійному стані.

Нині за вказаним фактом поліцією розпочато перевірку.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області