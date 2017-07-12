На Житомирщині мотоцикліст наздогнав велосипедиста - наслідки печальні

На автодорозі Житомир-Могилів-Подільський водій мотоцикла наздогнав велосипедиста, який рухався у попутному напрямку у сторону м. Бердичева.

Останній отримав тілесні ушкодження у вигляді забоїв та гематом. Керманич мотоцикла з місця події втік. Розпочато кримінальне провадження.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 15:50 поблизу с. Зарічан Житомирського району.

У результаті ДТП постраждав 50-річний житель обласного центру. Він був доставлений до травматологічного відділення лікарні.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області