На Житомирщині мотоцикліст наздогнав велосипедиста - наслідки печальні
На Житомирщині мотоцикліст наздогнав велосипедиста - наслідки печальні
На автодорозі Житомир-Могилів-Подільський водій мотоцикла наздогнав велосипедиста, який рухався у попутному напрямку у сторону м. Бердичева.
Останній отримав тілесні ушкодження у вигляді забоїв та гематом. Керманич мотоцикла з місця події втік. Розпочато кримінальне провадження.
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 15:50 поблизу с. Зарічан Житомирського району.
У результаті ДТП постраждав 50-річний житель обласного центру. Він був доставлений до травматологічного відділення лікарні.
За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області