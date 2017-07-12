Київські дільничні оперативно затримали вуличних грабіжників

Офіцери терміново відреагували на орієнтування - і затримали зловмисників із речовими доказами.



Близько 12:30 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про грабіж: у парку імені Потапова двоє зловмисників відібрали у киянина сумку та мобільні телефони.

Старший дільничний офіцер поліції Святошинського району Богдан Михайлишин розповів:

«Ми з напарником по рації отримали орієнтування про грабунок у парку. Оперативний черговий надав прикмети злочинців та напрямок, у якому вони побігли. Ми добре знаємо територію обслуговування, а тому відразу зрозуміли: можемо їх перехопити. Чоловіків, які підпадають під опис, ми зупинили біля будинку на вулиці Потапова. В одного із них у руках була чорна сумка, прикрита курткою, у якій виявили музичну колонку, а у кишені – два мобільні телефони».

За кілька хвилин патрульні поліції (вони першими поспішили на виклик до потерпілого) привезли 31-річного киянина, який впізнав свої речі та розповів: він сидів на лавці у парку, коли до нього підійшли незнайомці, розпочали розмову і несподівано вихопили сумку та мобільний. У першу мить потерпілий розгубився, але згодом попросив перехожих зателефонувати в поліцію і надав інформацію про подію.

В.о. начальника слідчого відділу Святошинського управління поліції Михайло Мельничук зазначив:

«Кримінальне провадження розслідується за частиною другою статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. 43-річного місцевого мешканця, який безпосередньо вчинив правопорушення, – арештували. Його товариша на час слідства відпустили під особисте зобов’язання. Також встановлено, що раніше арештований п’ять років провів за гратами за вчинення грабунку. Тепер йому загрожує до шести років позбавлення волі».

За матеріалами ВК ГУНП у Києві