На Черкащині раніше судимі обікрали майстерню священнослужителя

На Черкащині раніше судимі обікрали майстерню священнослужителя

19:30 12.07.2017
На Черкащині раніше судимі обікрали майстерню священнослужителя

Правоохоронці викрили дует крадіїв, які вчинили крадіжку з майстерні священнослужителя. За вчинене їм загрожує до шести років позбавлення волі.

До Чигиринського відділення поліції звернувся 31-річний священнослужитель з повідомленням про крадіжку. Заявник повідомив, що з його підсобного приміщення викрадено ікони, електроінструмент, та шини до автомобіля. Сума збитків становить близько 20 000 гривень.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено осіб причетних до кримінального правопорушення. Ними виявилися раніше неодноразово судимі жителі Чигирина, 25-річний чоловік та 33-річна жінка. Як з’ясувалося, зловмисники вночі через вікно проникли в приміщення та вчинили крадіжку.

Викрадене майно намагалися продати аби заробити кошти.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

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