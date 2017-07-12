У Дніпрі під час пожежі ледь не загинув літній чоловік

У Дніпрі під час пожежі ледь не загинув літній чоловік

20:00 12.07.2017
У Дніпрі під час пожежі ледь не загинув літній чоловік

О 16:13 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в 4-поверховому житловому будинку по вулиці Любленській Самарського району міста Дніпро.

До місця події направлені рятувальники 3 державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

По прибуттю на місце пожежі встановлено, що в двокімнатній квартирі на четвертому поверсі знаходиться осередок пожежі, на балконі квартири. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.

У квартирі знаходився пенсіонер 1953 року народження, що не міг самостійно вийти. Пожежні-рятувальники по сходовій клітці винесли літнього чоловіка на свіже повітря.  

О 16:33 пожежа локалізована, о 17:00 ліквідована. Вогнем пошкоджено домашні речі на балконі на  площі 10 метрів квадратних.  

Для ліквідації пожежі залучено 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 9 чоловік особового складу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпроперовській області

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