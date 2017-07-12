На Луганщині молодика судитимуть за звіряче вбивство

На Луганщині молодика судитимуть за звіряче вбивство

14:42 12.07.2017
На Луганщині молодика судитимуть за звіряче вбивство

Під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області Слідчим управлінням Головного Управління Національної поліції у Луганській області направлено до суду обвинувальний акт за фактом умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю особою, яка раніше вчинила умисне вбивство (п. п. 4, 13 ч. 2 ст. 115 КК України).

Нагадаємо, що 19-річний мешканець Рубіжного, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час конфлікту із своїм другом наніс останньому множинні колото-різані поранення ножем в область обличчя, голови, шиї та грудної клітини, заподіявши потерпілому не менше 50 ударів у життєво-важливі органи. Від отримання смертельних поранень потерпілий помер на місці.

Під час досудового розслідування жорстокому вбивці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вчинення вказаного злочину вбивці загрожує довічне позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області

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