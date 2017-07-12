У Миколаєві пересічні перехожі затримали винуватця смертельної ДТП

У Миколаєві пересічні перехожі затримали винуватця смертельної ДТП

15:02 12.07.2017
У Миколаєві пересічні перехожі затримали винуватця смертельної ДТП

Перехожі, які стали свідками автопригоди, затримали водія, який після смертельного наїзду на пішохода намагався зникнути з місця події. Днями, приблизно о 01:00 підозрюваний, керуючи автомобілем марки «Daewoo Lanos », рухаючись по пр. Центральному у м. Миколаєві зі сторони вул. 3-а Слобідська у напрямку вул. Садова, в районі будинку № 138 скоїв наїзд на пішохода, який в результаті отриманих травм помер на місці події.

Після скоєння ДТП водій разом із пассажиром автомобілю з місця пригоди зник, однак, завдяки небайдужим громадяном був затриманий та переданий правоохоронцям.

За свідченнями свідків водій автомобіля був у нетверезому стані. З цього приводу призначено еспертизу.

Його затримано у порядку ст.208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

За процесуального керівництва прокуратури Миколаївської області слідчими поліції водію повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 КК України ( порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). 

Прокуратурою до Центрального районного суду м. Миколаєва направлено клопотання про обрання підозрюваному  запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У кримінальному провадження призначено ряд інших  необхідних експертиз,  проводяться інші слідчі дії, досудове розслідування триває.
 
Підозрюваному загрожує покарання у вигляді від трьох до восьми років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Миколаївської області

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