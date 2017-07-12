У Києві затримали озброєну банду так званих "клофелінщиків"

У Києві затримали озброєну банду так званих "клофелінщиків"

21:31 12.07.2017
У Києві затримали озброєну банду так званих "клофелінщиків"
Київською місцевою прокуратурою №4 спільно з Дніпровським УП ГУ Національної поліції у м. Києві викрито та припинено діяльність групи осіб, які вчиняли тяжкі злочини на території столиці.
 
Діючи по узгодженій схемі, злочинці підсипали у спиртні напої своїх жертв сильнодіючий медичний препарат, від яких останні втрачали свідомість. Після чого, використовуючи безпорадний стан жертв, зловмисники грабували їх та зникали з місць вчинення злочинів.
 
Наразі встановлено 5 постраждалих від злочинних дій угрупування.
 
Під час обшуків за місцем проживання зловмисників правоохоронці виявили та вилучили знаряддя вчинення злочинів, пістолет Макарова та 13 патронів до нього, а також матеріальні цінності, здобуті злочинним шляхом.
 
На даний час сімом фігурантам повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 (крадіжка), ч. 2 ст. 186 (грабіж), ч. 2 ст. 187 (розбій) КК України та Дніпровським районним судом м. Києва обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
 
Досудове розслідування, в ході якого буде перевірена причетність зловмисників до вчинення аналогічних злочинів, триває.
За матеріалами прес-служби прокуратури Києва
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