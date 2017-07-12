У Києві затримали озброєну банду так званих "клофелінщиків"

Київською місцевою прокуратурою №4 спільно з Дніпровським УП ГУ Національної поліції у м. Києві викрито та припинено діяльність групи осіб, які вчиняли тяжкі злочини на території столиці.

Діючи по узгодженій схемі, злочинці підсипали у спиртні напої своїх жертв сильнодіючий медичний препарат, від яких останні втрачали свідомість. Після чого, використовуючи безпорадний стан жертв, зловмисники грабували їх та зникали з місць вчинення злочинів.

Наразі встановлено 5 постраждалих від злочинних дій угрупування.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисників правоохоронці виявили та вилучили знаряддя вчинення злочинів, пістолет Макарова та 13 патронів до нього, а також матеріальні цінності, здобуті злочинним шляхом.

На даний час сімом фігурантам повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 (крадіжка), ч. 2 ст. 186 (грабіж), ч. 2 ст. 187 (розбій) КК України та Дніпровським районним судом м. Києва обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування, в ході якого буде перевірена причетність зловмисників до вчинення аналогічних злочинів, триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва