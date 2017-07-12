На Рівненщині судитимуть чергових організаторів грального бізнесу

На Рівненщині судитимуть чергових організаторів грального бізнесу

20:30 12.07.2017
На Рівненщині судитимуть чергових організаторів грального бізнесу

Прокуратура Рівненської області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 4 осіб – жителів Київської, Хмельницької та Рівненської областей, які у складі злочинної групи організували протиправну діяльність мережі гральних закладів (ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203–2 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області за процесуального керівництва прокуратури Рівненської області.

На підставі зібраних доказів встановлено, що два організатори незаконного бізнесу, діючи у змові з двома іншими учасниками групи, облаштували у містах Рівне та Костопіль мережу гральних залів, у яких відвідувачам надавалися послуги доступу до азартних ігор з метою отримання виграшів з використанням комп’ютерної техніки.

Згідно злочинного плану та розподілу ролей спільники забезпечували цілодобову безперебійну діяльність гральних закладів, маскували заборонену діяльність під інтернет-центри та пункти розповсюдження державних лотерей, забезпечували постачання комп’ютерної техніки. Частину коштів, одержаних внаслідок злочинної діяльності, організатор розподіляв серед учасників групи, решту спрямовував на подальший незаконний промисел.

Протиправну діяльність викрито та припинено правоохоронцями у вересні 2016 року.

Під час проведення санкціонованих обшуків у приміщеннях гральних закладів вилучено 228 одиниць комп’ютерної техніки з відповідним програмним забезпеченням та гроші, одержані від внесення гравцями ставок. Доказову базу поповнили також вилучені поліцією записи камер відеоспостереження, які зафіксували, як люди грають на ігрових апаратах та чорнова документація.

Кожному з обвинувачених тепер загрожує штраф – від 170 до 680 тисяч гривень.

За матеріалами прес-служби прокуратури Рівненської області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.