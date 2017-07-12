На Рівненщині судитимуть чергових організаторів грального бізнесу

Прокуратура Рівненської області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 4 осіб – жителів Київської, Хмельницької та Рівненської областей, які у складі злочинної групи організували протиправну діяльність мережі гральних закладів (ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203–2 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області за процесуального керівництва прокуратури Рівненської області.

На підставі зібраних доказів встановлено, що два організатори незаконного бізнесу, діючи у змові з двома іншими учасниками групи, облаштували у містах Рівне та Костопіль мережу гральних залів, у яких відвідувачам надавалися послуги доступу до азартних ігор з метою отримання виграшів з використанням комп’ютерної техніки.

Згідно злочинного плану та розподілу ролей спільники забезпечували цілодобову безперебійну діяльність гральних закладів, маскували заборонену діяльність під інтернет-центри та пункти розповсюдження державних лотерей, забезпечували постачання комп’ютерної техніки. Частину коштів, одержаних внаслідок злочинної діяльності, організатор розподіляв серед учасників групи, решту спрямовував на подальший незаконний промисел.

Протиправну діяльність викрито та припинено правоохоронцями у вересні 2016 року.

Під час проведення санкціонованих обшуків у приміщеннях гральних закладів вилучено 228 одиниць комп’ютерної техніки з відповідним програмним забезпеченням та гроші, одержані від внесення гравцями ставок. Доказову базу поповнили також вилучені поліцією записи камер відеоспостереження, які зафіксували, як люди грають на ігрових апаратах та чорнова документація.

Кожному з обвинувачених тепер загрожує штраф – від 170 до 680 тисяч гривень.

За матеріалами прес-служби прокуратури Рівненської області