Правоохоронці затримали на хабарі одного з керівників митного посту

Військовою прокуратурою Одеського гарнізону Південного регіону України спільно зі співробітниками управління «К» СБ України в рамках кримінального провадження за фактом вимагання та одержання хабаря викрито одного з керівників митного поста Дніпропетровської митниці ДФС України.

За безперешкодне розмитнення товарів вказаний посадовець загалом одержав майже 12 тис. дол. США. Безпосередньо під час передачі другої частини неправомірної вигоди в сумі 7,4 тис. дол. США вказану особу затримано «на гарячому». Наразі військовою прокуратурою Одеського гарнізону проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії.

Затриманій особі планується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби військової прокуратури Південного регіону