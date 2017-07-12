Поліцейський піде під суд за «кришування» проституції

Військовою прокуратурою Київського гарнізону Центрального регіону України завершено досудове розслідування та скеровано до Богунського районного суду м. Житомира обвинувальний акт щодо оперуповноваженого відділу моніторингу та аналізу Управління внутрішньої безпеки в Житомирській області Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, капітана поліції за обвинуваченням в одержані неправомірної вигоди ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Досудовим розслідуванням встановлено, що поліцейський неодноразово вимагав та одержав неправомірну вигоду в загальному розмірі 6 500 грн. за вирішення питання щодо не притягнення до відповідальності за зайняття індивідуальною проституцією.

Ухвалою слідчого судді застосовано запобіжний захід відносно обвинуваченого у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами прес-служби військової прокуратури Центрального регіону