На Донеччині під час бійки біля кафе постраждали батько та син

У Покровський відділ поліції близько 5 ранку надійшло повідомлення з приймального покою лікарні про те, що до них за допомогою звернувся житель с. Гришине 1972 року народження.

Для з'ясування всіх обставин на місце події було направлено слідчо-оперативну групу.

Було встановлено, що близько першої години ночі в с.Гришино біля одного кафе стався конфлікт між 19-річним хлопцем, його батьком і місцевими жителями, який переріс у бійку. В результаті, чоловік 1972 року народження отримав тілесні ушкодження та звернувся за допомогою до лікарні.

На даний момент потерпілий знаходиться в лікарні. Після закінчення його лікування буде призначено судово-медичну експертизу. Згідно з висновками експертизи, буде прийнято рішення про остаточну правову кваліфікацію кримінального правопорушення.

За фактом заподіяння тілесних ушкоджень сину потерпілого - 19-річному хлопцю, також відкрите кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч.1 ст. 125 «Умисне легке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України.

Всі особи, які приймали участь в конфлікті, встановлені.

Після проведення всіх необхідних слідчих дій, кожному учаснику конфлікту буде дана правова оцінка відповідно до чинного законодавства.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області