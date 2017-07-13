У Тернополі довірлива жінка стала жертвою доволі нестандартного шахрайства

На лінію «102» надійшло повідомлення від жительки обласного центру.

Жінка повідомила, що потерпіла від рук пройдисвіта.

Як встановила слідчо-оперативна група, в одному із закладів громадського харчування до тернополянки підійшов невідомий. Чоловік запропонував краянці свою допомогу, оскільки остання гучно розповідала про важкий матеріальний стан.

Шахрай повідомив, що його дружина може надати їй кредит. Тернополянка погодилась. Попередньо сторони обумовили суму в 32 000 гривень. 33-річна жінка спільно із шахраєм пішли до найближчого банкомату, де потерпіла переказала 900 гривень за оформлення всіх необхідних документів та, як ґарант повернення готівки.

Після завершення успішної трансакції, чоловік попросив тернополянку її мобільний телефон, аби звірити якісь дані. Остання передала, а сама тим часом пішла робити копії документів. Повернувшись жінка зрозуміла, що її ошукали, бо не було ні чоловіка, ні телефону.

За допомогою вона звернулась до Тернопільського відділу поліції.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 ККУ.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області