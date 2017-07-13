У Львові злодій відповідатиме перед законом за 56 крадіжок

Працівники Сихівського відділу поліції встановили, що 37-річний місцевий мешканець причетний щонайменше до 56 крадіжок, вчинених з початку цього року.

«Працівники відділу затримали зловмисника на місці події після скоєння чергової крадіжки. Як з’ясувалося, чоловік вже був раніше неодноразово судимий за майнові злочини. Під час розслідування встановлено його причетність до 56 крадіжок, скоєних з автомобілів. Викрадені речі зловмисник зазвичай продавав на місцевих ринках, а кошти витрачав на власні потреби», - повідомив начальник Сихівського відділу поліції полковник поліції Василь Довганич.

Зловмиснику вже оголошено про підозру у вчиненні правопорушень.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області