Прокуратура Запоріжжя розслідує факт неповідомлення про смерть на виробництві

До Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що у 5 міській лікарні Запоріжжя помер громадянина Х., який раніше, 30.06.2017, отримав ряд травм внаслідок падіння з висоти на заводі «Запоріжсталь».

За фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, що спричинило загибель людини, правоохоронці внесли відомості до ЄРДР за ознаками ч.2 ст.272 КК України.

В ході проведення слідчих дій було встановлено, що потерпілий 30.06.2017 року, працюючи у цеху ПАТ «Запоріжсталь», під час підйому по тросовій драбині не втримався та впав з висоти приблизно 4,5 метрів. Внаслідок падіння робітник отримав ряд травм та був доставлений до 5 міської клінічної лікарні.

Під час перебування на лікуванні у вказаному медичному закладі 09.07.2017 постраждалий помер внаслідок чисельних переломів та забоїв.

Разом з тим Публічним акціонерним товариством «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» та Комунальною установою «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги м.Запоріжжя» про факт травмування та надходження до лікарні постраждалого було повідомлено лише Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. При цьому органи прокуратури та поліції про подію не повідомлялись, в результаті чого слідчьо-оперативна група оглянула місце пригоди лише через 10 діб, фактично правоохоронці були позбавлені можливості проведення першочергових слідчих дії на місці трагедії.

В даний час з метою з встановлення дійсних обставин та хронології подій 30.06.2017 з проведення робіт проводяться допити можливих очевидців та свідків.

Наразі досудове розслідування триває, їх хід взято на контроль керівництвом місцевої прокуратури.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області