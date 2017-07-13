У Харкові домушник сховався від патруля поліції охорони за шторою

- О 03:13 з пульту централізованого спостереження надійшла інформація про спрацювання сигналізації в квартирі, розташованої на першому поверсі на вулиці Пермській, - розповів подробиці події старший сержант поліції Артем Алєксєєв. – За вказаною адресою ми побачили відчинену решітку на вікні, пошкоджене металопластикове вікно та розбите скло балконних дверей.

Інспектор-черговий батальйону Управління поліції охорони з’ясував, що з об’єкта на пульт продовжують надходити сигнали про спрацювання сповіщувачів охоронної сигналізації, тож крадій ще знаходився у квартирі. Наряд реагування поліції охорони негайно перекрив усі входи та виходи, чекаючи приїзду довіреної особи власника житла. За кілька хвилин поліцейські охорони зайшли до приміщення, уважно оглядаючи кожну із кімнат.

- Підозрюваний ховався на підвіконні за шторою, - розповів старший екіпажу поліції охорони Артем Алєксєєв. – Він намагався чинити опір, чим змусив нас в рамках діючого законодавства застосувати наручники. У присутності представника власника квартири та двох свідків було проведено поверхневий огляд. Затриманий при собі мав викрутку та сумку, у яку встиг сховати вкрадені 350 доларів США та майже 4300 гривень.

Правопорушник зізнався, що стежив за квартирою кілька годин, дзвонив у двері, щоб впевнитись у відсутності господарів. Скоїти крадіжку чоловік зважився через скрутне матеріальне становище.

Затриманого у службовому авто поліції охорони доставили до Новобаварського відділу поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області