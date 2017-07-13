У Херсоні чоловік розплатився за ювелірні вироби фальшивим грошима

У Корабельне відділення поліції надійшла заява від 34-річного херсонця. Він повідомив, що у ювелірній майстерні невідомий чоловік розрахувався за ювелірні вироби банкнотами в сумі 4 тисячі доларів США, які викликають сумнів у справжності.

Банкноти вилучені та направлені на експертизу. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України «Шахрайство» (карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років).

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області