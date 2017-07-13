На Донеччині СБУ затримала бойовика банформування «Восток»

На Донеччині Служба безпеки України спільно з поліцією затримала бойовика банформування «Восток».

Правоохоронці затримали 41-річного уродженця Торецька після його повернення на підконтрольну Україні територію.

Під час спілкування з оперативниками спецслужби затриманий надав відомості, що свідчать про вбивства бойовиками українських військовополонених.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ