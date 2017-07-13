Поліція Прикарпаття відшукала водія, який збив молоду жінку на узбіччі

Після ДТП у селі Яворів, унаслідок якої постраждала 26-річна жінка, водій автомобіля «ЗАЗ-110106» утік з місця події.

Як попередньо встановлено, напередодні, близько 20-ї, години 58-річний житель с. Яворів, керуючи власними автомобілем «Таврія», на дорозі не впорався з керуванням і вчинив наїзд на свою молоду односельчанку, яка йшла узбіччям. В результаті аварії 26-річну жінку доправили до центральної районної лікарні з численними травмами.

Поки лікарі опікувалися потерпілою, працівники поліції на віддалі близько двох кілометрів від місця автопригоди знайшли автомобіль «ЗАЗ-110106» із пошкодженим переднім вітровим склом. Згодом правоохоронці розшукали й самого водія, який після скоєної аварії пішов додому спати.

Виявилося також, що чоловік керував автівкою напідпитку. Наразі правоохоронці вилучили його легковик і помістили на майданчик для тимчасово затриманого транспорту, як речовий доказ причетності до ДТП.