На Запоріжжі поліція ліквідувала особливо небезпечну озброєну банду
На Запоріжжі поліція ліквідувала особливо небезпечну озброєну банду
Поліцейські ліквідували злочинну організацію, яка скоїла понад 20 тяжких та особливо тяжких злочинів на території Запорізької й Дніпропетровської областей. Тривають слідчо-розшукові дії.
«Правоохоронці припинили діяльність міжрегіональної злочинної організації, які протягом 2013-2017 років вчинили ряд тяжких та особливо тяжких злочинів на території Запорізької та Дніпропетровської областей. В масштабній спецоперації брали участь співробітники Головного слідчого управління Нацполіції України, управління карного розшуку, спецпідрозділу «КОРД», спецпідрозділу особливого призначення ГУНП в Запорізькій області», - повідомив очільник запорізької поліції Олег Золотоноша.
Члени злочинної організації скоїли понад 20 тяжких та особливо тяжких злочинів. Загалом до участі в протиправній діяльності перевіряється причетність 35 осіб. На даний час вже затримано 8 осіб: двох організаторів та членів злочинної групи. Тривають слідчо-розшукові заходи.
В ході проведення обшуків за місцем мешкання та автомобілів членів злочинної організації вилучені:
- помпова рушниця;
- автомат АКМ калібру 7,62 мм та 6 магазинів;
- рушниця КОБАЛЬТ калібру 12 мм;
- пістолет Форт-12, 2 магазини та 13 набоїв калібру 9 мм.;
- 2 ножі;
- 120 набоїв калібру 7,62 мм;
- бронежилет Корсар-4;
- інші речові докази.
«Правоохоронці встановили, що злочинці займались незаконними розробками шлакових відвалів та збільшували фактичну вагу металобрухту шляхом втручання в роботу автоматизованих систем, комп’ютерних мереж ваг головних бюджетоутворюючих підприємств держави, тобто підробляли інформацію. А після цього вони переводили в готівку та легалізували різницю коштів, отриманих злочинним шляхом.
Інформацію про порядок постачання, переробки металобрухту та схему розрахунку з постачальниками зловмисники отримували шляхом насильницьких дій відносно працівників підприємств» - розповів начальник ГУНП в Запорізькій області.
Своїми протиправними діями підприємствам спричинено матеріальні збитки в особливо великих розмірах.
За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області