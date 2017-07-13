На Запоріжжі поліція ліквідувала особливо небезпечну озброєну банду

На Запоріжжі поліція ліквідувала особливо небезпечну озброєну банду

07:42 13.07.2017
На Запоріжжі поліція ліквідувала особливо небезпечну озброєну банду

Поліцейські ліквідували злочинну організацію, яка скоїла понад 20 тяжких та особливо тяжких злочинів на території Запорізької й Дніпропетровської областей. Тривають слідчо-розшукові дії.

«Правоохоронці припинили діяльність міжрегіональної злочинної організації, які протягом 2013-2017 років вчинили ряд тяжких та особливо тяжких злочинів на території Запорізької та Дніпропетровської областей. В масштабній спецоперації брали участь співробітники Головного слідчого управління Нацполіції України, управління карного розшуку, спецпідрозділу «КОРД», спецпідрозділу особливого призначення ГУНП в Запорізькій області», - повідомив очільник запорізької поліції Олег Золотоноша.

Члени злочинної організації скоїли понад 20 тяжких та особливо тяжких злочинів. Загалом до участі в протиправній діяльності перевіряється причетність 35 осіб. На даний час вже затримано 8 осіб: двох організаторів та членів злочинної групи. Тривають слідчо-розшукові заходи.

В ході проведення обшуків за місцем мешкання та автомобілів членів злочинної організації вилучені:
- помпова рушниця;
- автомат АКМ калібру 7,62 мм та 6 магазинів;
- рушниця КОБАЛЬТ калібру 12 мм;
- пістолет Форт-12, 2 магазини та 13 набоїв калібру 9 мм.;
- 2 ножі;
- 120 набоїв калібру 7,62 мм;
- бронежилет Корсар-4;
- інші речові докази.

«Правоохоронці встановили, що злочинці займались незаконними розробками шлакових відвалів та збільшували фактичну вагу металобрухту шляхом втручання в роботу автоматизованих систем, комп’ютерних мереж ваг головних бюджетоутворюючих підприємств держави, тобто підробляли інформацію. А після цього вони переводили в готівку та легалізували різницю коштів, отриманих злочинним шляхом.

Інформацію про порядок постачання, переробки металобрухту та схему розрахунку з постачальниками зловмисники отримували шляхом насильницьких дій відносно працівників підприємств» - розповів начальник ГУНП в Запорізькій області.

Своїми протиправними діями підприємствам спричинено матеріальні збитки в особливо великих розмірах.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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