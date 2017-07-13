На Сумщині суд підтвердив арешт 12-ти квартир 20-річної доньки депутата

Як вже повідомлялось раніше, прокуратура Сумської області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків родиною колишнього високопосадовця Сумської області часів Віктора Януковича, який на цей час є чинним депутатом Сумської обласної ради.

За клопотанням прокуратури на 12 квартир та 3 паркомісця, які можуть підлягати спеціальній конфіскації, як майно, що одержане внаслідок вчинення злочину або є доходом від такого майна, слідчим суддею накладений арешт у вигляді заборони їх відчуження.

Апеляційним судом Сумської області рішення суду першої інстанції щодо арешту зазначених квартир та паркомісць залишено без змін, скаргу представника власника арештованого майна без задоволення.

Нагадуємо, що 20-річна студентка, яка є донькою посадовця упродовж 4 останніх років придбала у власність 12 квартир у центральній частині м. Києва, зокрема у Печерському та Оболонському районах, у тому числі на Оболонській набережній, та 3 паркомісця, загальна вартість яких, за попередніми підрахунками, становить понад 50 млн грн.

При цьому, офіційні доходи посадовця та членів його сім’ї, за інформацією органів Державної фіскальної служби, не є відповідними зазначеній вартості придбаного майна.

Наразі розслідування за ч. 2 ст. 212 КК України триває, вживаються заходи для повного і неупередженого встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

За матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області