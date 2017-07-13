На Одещині банда корупціонерів вкрала мільйон гривень соціальної допомоги

Прокуратура Одеської області повідомила про підозру депутату Овідіопольської районної ради у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Встановлено, що підозрюваний очолював злочинне угруповування, до якого входили службові особи Овідіопольської райдержадміністрації, а саме колишній начальник управління, діючий начальник відділу та головний спеціаліст райдержадміністрації.

Нагадаємо, що 7 липня у ході розслідування співробітники прокуратури Одещини спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в області та працівниками Головного відділу по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Управління Служби безпеки в області викрили злочинне угруповання.

Для отримання соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям підозрювані пропонували особам, які зареєстровані та проживають на території району, надати свої персональні дані для її оформлення. Слід зазначити, що законних підстав для одержання матеріальної допомоги ці громадяни не мали.

За злочинною схемою «пільговики» після одержання державної допомоги мали віддавати половину організатору злочинного угрупування.Протягом декількох років учасники угруповання необґрунтовано оформили соціальні виплати 17 особам.

Унаслідок таких дій злочинна група привласнила 1 млн .грн коштів з державного бюджету.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Слідче управління Головного управління Національної поліції в Одеській області.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області