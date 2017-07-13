Поліція Донеччини знайшла водія, який збив велосипедистку та втік

Працівники поліції, які відповідають за безпеку дорожнього руху, отримали повідомлення про те, що до лікарні Курахового госпіталізована велосипедистка, яка потрапила у дорожньо-транспортну пригоду.

Правоохоронці з’ясували, що ДТП сталася на перехресті доріг у Кураховому та знайшли очевидців події. Під час опитування виявилось, що наїзд здійснив автомобіль темно-сірого кольору, також свідки вказали напрямок, куди поїхала автівка.

Вжитими заходами працівники поліції у дворі одного з приватних домоволодінь знайшли розшукуваний автомобіль.

39-річний водій пояснив, що жінка виїхала з другорядної дороги, і він скоїв наїзд на неї.

Після ДТП жінка пояснила, що вона нормально себе почуває і ніяких претензій до водія не має. Тому він поїхав додому.

Водій та транспортний засіб доставлені до Мар’їнського відділення поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області