Поліція Донеччини знайшла водія, який збив велосипедистку та втік
Поліція Донеччини знайшла водія, який збив велосипедистку та втік
Працівники поліції, які відповідають за безпеку дорожнього руху, отримали повідомлення про те, що до лікарні Курахового госпіталізована велосипедистка, яка потрапила у дорожньо-транспортну пригоду.
Правоохоронці з’ясували, що ДТП сталася на перехресті доріг у Кураховому та знайшли очевидців події. Під час опитування виявилось, що наїзд здійснив автомобіль темно-сірого кольору, також свідки вказали напрямок, куди поїхала автівка.
Вжитими заходами працівники поліції у дворі одного з приватних домоволодінь знайшли розшукуваний автомобіль.
39-річний водій пояснив, що жінка виїхала з другорядної дороги, і він скоїв наїзд на неї.
Після ДТП жінка пояснила, що вона нормально себе почуває і ніяких претензій до водія не має. Тому він поїхав додому.
Водій та транспортний засіб доставлені до Мар’їнського відділення поліції.
За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області