На Донеччині поліцейські за годину знайшли зниклу дворічну дитину

До чергової частини Мирноградського відділення поліції звернулася 45-річна місцева мешканка, яка повідомила, що її 2-річна дочка зникла.

Поліцейські, які прибули за викликом, з’ясували, що родина, в якій зникла дитина, багатодітна. Вранці дівчинка гуляла на подвір’ї, а її мати в цей час займалася господарськими справами та не помітила, як дитина вийшла з двору. Коли жінка почала шукати доньку, її не було ані у дворі, ані на вулиці. Тоді вона звернулася до поліції.

На пошуки зниклої малолітньої дитини негайно був орієнтований весь особовий склад мирноградської поліції. Правоохоронці відразу почали «прочісувати» місцевість поблизу проживання родини, а також сусідні вулиці. Вже через годину пошуків маленька мандрівниця була знайдена співробітниками групи швидкого реагування та ювенальної превенції. Дівчинка впевнено крокувала по дорозі, роздивляючись все навкруги. Знайдену дитину правоохоронці передали матері. На щастя, нічого поганого з нею не сталося.

Працівники поліції притягнули батьків до адміністративної відповідальності за статтею 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також провели профілактично-роз’яснювальну роботу та попередили про недопущення в подальшому подібних випадків.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області