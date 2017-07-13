На Донеччині брати-розбійники побили та пограбували двох жінок
На Донеччині брати-розбійники побили та пограбували двох жінок
До чергової частини Костянтинівського відділення поліції надійшло повідомлення від лікарів про госпіталізацію місцевої мешканки.
Потерпіла розповіла, що на вулиці її та її подругу побили молоді люди, з якими вони познайомилися кілька годин тому. Чоловіки запропонували жінкам провести їх додому, потім побили та забрали золоті прикраси і мобільний телефон.
У ході слідчо-оперативних заходів оперативники встановили та затримали зловмисників. Ними виявилися двоє братів. 29-річний чоловік вже мав проблеми із законом, а ось 20-річний розбійник вперше опиниться на лаві підсудних.
Зловмисники усіляко заперечували свою причетність до розбійного нападу. Проте поліцейські зібрали доказів, аби вони відповіли за свої дії перед законом. Окрім того - потерпілі впізнали своїх кривдників.
Прикраси зловмисники встигли здати до ломбарду, а ось телефон залишили при собі. Мобільний вилучений в якості речового доказу і після проведення всіх необхідних слідчих дій буде повернутий законному власнику.
Нині вирішують питання про затримання «братів - розбійників» в порядку ст. 208 КПК України та повідомлення їм про підозру в скоєнні злочину за ознаками ч. 2 ст.187 Кримінального кодексу України (Розбій).
Триває слідство.
За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області