У Маріуполі затримали злодія, який під загрозою вбивства пограбував квартиру

До чергової частини Приморського відділення поліції звернувся місцевий мешканець, який у власній квартирі, щойно повернувшись додому, став жертвою нальотчика.

На порозі помешкання невідомий приставив до шиї власника ніж та супроводив його всередину. Там за лічені хвилини нападник знайшов гроші у валюті і золоту обручку.

Між хазяїном та розбійником зав’язалася бійка. Намагаючись втекти, зловмисник поранив потерпілого у руку, що дозволило йому покинути чуже житло.

На місці події слідчо-оперативна група поліції знайшла мобільний телефон підозрюваного. За лічені хвилини особу власника пристрою було встановлено, а ще за кілька годин – затримано.

Ним виявився 37-річний мешканець, який не має офіційного джерела прибутку та раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

З’ясувалося, що частину грошей він витратив, решту, а також ювелірну прикрасу вилучили розшуковці.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області