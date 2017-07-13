Підліток, якого у Полтаві збив автомобіль, помер у лікарні
Підліток, якого у Полтаві збив автомобіль, помер у лікарні
Автомобільна аварія за участю легковика та пішохода сталася напередодні, близько 22-ї години, поблизу зупинки «вул. Панаса Мирного» у Полтаві.
На лінію «102» про дорожню пригоду повідомили перехожі. На виклик приїхали наряд патрульної поліції та слідчо-оперативна група.
Встановлено, що 36-річний полтавець за кермом автомобіля «Volkswagen Passat» скоїв наїзд на 17-річного пішохода. Транспортний засіб рухався у напрямку центру.
Неповнолітнього забрала карета швидкої, пізніше потерпілий помер у лікарні.
Медичним освідуванням встановлено, що водій був тверезий.
За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області