Підліток, якого у Полтаві збив автомобіль, помер у лікарні

Автомобільна аварія за участю легковика та пішохода сталася напередодні, близько 22-ї години, поблизу зупинки «вул. Панаса Мирного» у Полтаві.

На лінію «102» про дорожню пригоду повідомили перехожі. На виклик приїхали наряд патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Встановлено, що 36-річний полтавець за кермом автомобіля «Volkswagen Passat» скоїв наїзд на 17-річного пішохода. Транспортний засіб рухався у напрямку центру.

Неповнолітнього забрала карета швидкої, пізніше потерпілий помер у лікарні.

Медичним освідуванням встановлено, що водій був тверезий.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області