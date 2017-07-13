Підліток, якого у Полтаві збив автомобіль, помер у лікарні

Підліток, якого у Полтаві збив автомобіль, помер у лікарні

10:24 13.07.2017
Підліток, якого у Полтаві збив автомобіль, помер у лікарні

Автомобільна аварія за участю легковика та пішохода сталася напередодні, близько 22-ї години, поблизу зупинки «вул. Панаса Мирного» у Полтаві.

На лінію «102» про дорожню пригоду повідомили перехожі. На виклик приїхали наряд патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Встановлено, що 36-річний полтавець за кермом автомобіля «Volkswagen Passat» скоїв наїзд на 17-річного пішохода. Транспортний засіб рухався у напрямку центру.

Неповнолітнього забрала карета швидкої, пізніше потерпілий помер у лікарні.

Медичним освідуванням встановлено, що водій був тверезий.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.