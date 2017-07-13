На Херсонщині засуджено чоловіка, який через образу застрелив сусіда

Наприкінці вересня минулого року в одному з сіл Білозерського району нетверезий чоловік з пневматичної гвинтівки застрелив 63-річного сусіда. Потерпілий загинув на місці.

Поліцейські встановили, що зловмисник, тримаючи гвинтівку, прийшов додому до потерпілого та спочатку побив його сина. Хлопець пожалівся батьку, який вигнав нетверезого чоловіка з двору. Той повернувся і кілька разів вистрілив у господаря.

Зловмисник виявився раніше судимим за вбивство через необережність. Він пояснив, що потерпілий нібито намагався вирвати у нього гвинтівку, під час чого він випадково кілька разів натиснув на гачок. Але результати численних експертиз довели протилежне, що зловмисник усвідомлював свої дії та навмисно стріляв у жертву.

Було відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Згідно з вироком Білозерського районного суду чоловіка визнано винним у скоєному злочині та призначене покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області