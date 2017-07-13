Під Києвом молодика ледь не забили на смерть за мобільний телефон

До Києво-Святошинського відділу поліції звернувся 23-річний житель села Петропавлівська Борщагівка тільки через три дні після того, як на нього напали невідомі. Однак поліцейським вдалося за лічені години розшукати та затримати зловмисників.



Під час проведення оперативних заходів працівники поліції встановили та затримали осіб, причетних до розбійного нападу. Ними виявилися двоє жителів с. Петропавлівська Борщагівка, 18-ти та 26-річного віку, які скоїли кримінальне правопорушення за попередньою змовою з метою наживи. Молодший поплічник вже мав проблеми із законом.

Встановлено, що двоє друзів вирішили собі «швидко підзаробити». Прихопивши із собою дерев’яну палицю, пізно ввечері чатували на свою «жертву» біля озера. Напали вони на перехожого чоловіка зненацька. Збили його з ніг, жорстоко побили. Коли бідолашний вже не міг чинити опору, з кишені витягли мобільний телефон та зникли у невідомому напрямку.

Викрадений мобільний телефон лиходії встигли продати, а гроші витратити на власні потреби.

З травмою голови потерпілий молодий чоловік звернувся по допомогу у лікарню міста Києва. До поліції одразу не зателефонував, оскільки боявся за стан свого здоров’я.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області