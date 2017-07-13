На Львівщині фура врізалась у перешкоду, є серйозно поранені

У Кам’янка-Бузький відділ поліції надійшла інформація про те, що у селищі Запитів на автодорозі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода.

Правоохоронці попередньо встановили, що близько 17:30 неподалік від залізничного переїзду водій автомобіля «ДАФ» з напівпричепом, 53-річний житель Пустомитівського району,не впорався із керуванням, виїхав на ліве узбіччя і в’їхав у земляний насип.

Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження і був доставлений до лікарні з діагнозом: забійна рвана рана верхньої повіки, множинні забої, садна обличчя, алкогольне сп’яніння.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області